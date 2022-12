Päev börsil: Balti börsid rohelised, USA ja maailm ootab Föderaalreservi otsust

Coop Panga tänasele 2,35% tõusule on eelnenud mitu varasemat tõusupäeva. Viimase nädalaga on aktsiad kerkinud üle 10% hinnani 2,612 eurot. Veel oktoobri alguses kauplesid aktsiad hinnaga 2,2 eurot. Aktsiatele andsid hoo sisse nii ülemärgitud aktsiaemissioon kui ka kuistest tulemustest näha olev jätkuv kasv. Tõuke on saanud ka LHV Groupi ning Šiauliu bankase aktsiad.