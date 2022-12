HKScani konkurent: spekulatsioonid tehingu ümber olid juba ammu

Atria AS, mille brändide hulka kuulub näiteks Maks & Moorits, juhatuse liikme Meelis Laande sõnul oli teade tehingust suur uudis, kuid samas ei olnud ka selles midagi väga uut, sest pikalt on arutletud, et selline tehing võib toimuda. Küsimus oli vaid selles, et kelle vahel see toimub. „Maag kindlasti oli üks võimalik ostja. HKScan domineerib linnuliha turul läbi Talleggi ja see kindlasti ongi üks parim osa sellest firmast. Selle läbi saab Maag uue tegevussuuna endale,“ möönis Laande.

Ta leiab, et HKScan Estonial on viimasel ajal onud rasked ajad ning juba nähti, et tõenäoliselt tuleb see samm neil ette võtta, et oma finantsseisu parandamiseks mingi üksus maha müüa. „Selle pinnalt on turul sellised spekulatsioonid olnud ja erinevaid ostjaid on sinna taha mõeldud,“ lisas Laande.