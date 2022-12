Kas Eestilgi on lootust Danske trahvirahast osa saada? Justiitsatašee Indrek Tibar selgitab

Mullu aprillis selgus, et Indrek Tibarist saab Eesti justiitsatašee USAs. „Justiitsatašee üks olulisemaid ülesandeid on esindada ja kaitsta Eesti riigi huve suurtes rahapesu-uurimistes, et võimalusel ka tulevikus trahvide jagamisest osa saada,“ selgitas otsuse tagamaid toonane rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.