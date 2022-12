Kanamonopoli oht. Toiduainetööstuse suurtehing tekitab vastandlikke tundeid

Uudis, et soomlaste HKScan soovib oma Baltimaade äri eestimaisele Maag Grupile müüa, tuli konkurentidele üllatusena. Selle mõju hinnatakse aga erinevalt. Nõo lihatööstuse turundus- ja müügijuht Simmo Kruustük räägib liiga suure turuosa koondumisest ühe võimsa tegija kätte. Atria Eesti juhatuse liige Meelis Laande aga suurt turumuutust ei ennusta. Aplaus ja kestvad kiiduavaldused kõlavad selle eest, et eestlased on põhjanaabritelt suure ja tähtsa ettevõtte tagasi saanud.

„Kindlasti oli see tõeline uudis. Samas ei saa öelda, et ka midagi väga uut. Tegelikult on selle üle pikalt arutletud, et selline tehing võib toimuda. Küsimus oli, kelle vahel see toimub. See toimus Maagiga. Kindlasti olid nemad ühed võimalikud ostjad. HKScan domineerib linnulihaturul Talleggi kaudu ja see kindlasti ongi üks parim osa sellest firmast. Selle läbi saab Maag endale uue tegevussuuna,“ arutleb Meelis Laande.

Ta toob esile, et HKScan Estonial on viimasel ajal läinud siinmail päris halvasti ja seetõttu oletatigi, et tõenäoliselt peavad nad oma raske finantsseisu parandamiseks mingi üksuse müüma.

„Üks variant (ostjana – toim) oli ka näiteks Atria, aga meie ei ole läbi rääkinud ja mina räägin spekulatsioonide pinnalt,“ rõhutab Laande. Kui Maag ja HKScan ei oleks omavahel kaubale saanud, siis olnuks ümbruskonnas kindlasti veel kosilasi – Eestis, teistes Balti riikides või Skandinaavias.

Liiga suur turuosa

Nõo lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük ütleb Delfi Ärilehele, et pigem ootasid nemad, et praegusel ajal kipuvad väiksemad tegijad turult kaduma või hakatakse nendega tehinguid tegema.

„Kui see tehing peaks läbi minema, siis tekib äärmiselt suur turujõud terves Baltikumis. See võib viia selleni, et tarbijate valikud jäävad kesisemaks. Üks suur tootja hakkab määrama lettidel olevaid hindu,“ hoiatab Kruustük. Ta lisab, et eks konkurentsiamet pea oma tööd nüüd hoolega tegema. Nad aktsepteerivad iga otsust, mis sealt tuleb.

Kahe suure firma koondudes tekib kanamonopol.