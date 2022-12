Leedu valitsus maksab elanikele energiatoetusi ka suvel

Ignitis, kes on sealne suurim energiamüüja teatas investoritele, et toetusmeetmed mõjuvad tema majandustulemustele positiivselt. Valitsuse otsuses on sätestatud, et elanikud saavad hüvitist, kui nende elektrihind ületab 28 s/kWh koos käibemaksuga, kuid hüvitise suurus ei tohi ületada 28,5 s/kWh. Kompenseeritav maagaasi osa, mis on seotud maagaasi soetamiskuludega, on eratarbijatele 0,99 s/m3.