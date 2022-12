„Ma näen ennast kui Prantsuse pärandi ja kultuuri saadikut. Mida me loome on sümboolne. See on seotud Versailles'ga, Marie Antoinette'iga,“ on oma tegevust kirjeldanud nüüdne maailma rikkaim inimene, luksuse kuningas Bernard Arnault. Malbest olekust hoolimata pole Arnault olnud sugugi vähem vastuoluline isik kui Musk. Tema rikkus sai alguse ühest saatuslikust taksosõidust, mis omakorda tõi kaasa Prantsuse äriajaloo ühe kõmulisema lahingu.