FOTOD | Tallinna külje alla kerkib uus meelelahutuskeskus

Harju KEK-i tegevjuhi Janek Lehtmetsa sõnul on Keila Kogukonnakeskuse rajamise ootusest ja vajadusest räägitud juba aastaid, sest hubasest aedlinnast Keilast on saanud kogu Harjumaa lääneosa tõmbekeskus, mille elanikkond üha suureneb ja tööturg areneb.

„Keila ja kogu Lääne-Harjumaa vald on väga suure arenguperspektiiviga piirkond. Võib julgelt öelda, et suurima potentsiaaliga Eestis nii elanike kui ka ettevõtjate jaoks,“ sõnas Lehtmets. Tulevase keskuse vahetus läheduses, Keila Tööstuspargis töötab juba täna üle 2000 inimese, kõrvalolevas Eesti ühes suurimas koolis õpib üle 1600 lapse ja linna elanikuks on end registreerinud üle 10 000 inimese. Lisaks elab 15-minutilise autosõidu raadiuses üle 100 000 inimese. Harju KEK prognoosib, et uue keskuse mõjusfääris elab ja töötab Pärnu linna jagu elanikke – umbes 50 000 inimest. Lehtmetsa sõnul tahavad nad rajatava keskusega tuua Keilasse uusi väärtusi ja elamusi, mis rikastavad kogukonda ning loovad uusi elustandardeid. Multifunktsionaalne keskus katab Keilas seni puuduvate teenuste ja meelelahutuse osa.

Ligi 13 000 ruutmeetrit ehk umbes kahe jalgpalliväljaku suurune hoone on planeeritud nii, et see ei oleks üks järjekordne tavaline kaubanduskeskus. Selle kontseptsiooni puhul on Harju KEK väga oluliselt toetunud 2019. aastal Keila linnavalitsuses tehtud küsitlusele, milles elanikud tõid ise välja, et linnas on puudu vaba aja veetmise võimalused siseruumides – spordiklubi, kino või muu meelelahutus.