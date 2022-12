T1 keskus saab peagi uue kuue. Muutused on nüüd Tallinna ehitusettevõtte kätes

„Ehitustrusti näol leidis T1 sobiva kogemusega partneri, kelle tehtud tööde seas on mitmed suurobjektid. Nagu valatult sobib meile Ehitustrusti kaubanduskeskuste ehitamise ja uuendamise kogemus, mida ettevõte saab nüüd T1-s rakendada,“ sõnas T1 tegevjuht Tarmo Hõbe. Ehitustrusti esimesed tööd on kahe klaasist liftišahti paigaldamine keskaatriumi, kolmanda korruse rendipindade ehitamine spordiklubide ja terviseasutuste jaoks ning mitmed teised tööd.

„Ehitustrusti meeskonnal on kogemus mitme suurema kaubanduskeskuse ehitamisel. Nende seas on Tartus asuv Lõunakeskus, kus sarnaselt T1-le toimusid ehitustööd ajal, mil ülejäänud keskus toimis ning kliendid said külastada poode, toitlustuskohti ja vaba aja veetmise asutusi. Oluline on tagada kõikide keskuses tegutsevate äride heaolu ning et kõik keskuse kliendid saaksid turvaliselt, puhtalt ja ohutult seal oma asju ajada,“ ütles Tallinna Ehitustrusti juhatuse liige Eerik Staškevitš.