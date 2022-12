Selgub, et hasartmängudega seotud reeglid karmistuvad üle maailma. Mühinal kasvab aga just live-kasiino teenus ja üks olulisi sellega tegelevaid keskusi on meie lõunanaabrite juures. Mida Playtech ikkagi teeb ja kuhu on jõudnud vastutustundliku mängimise reeglid?