Kas tulevik on odava elektri päralt? Sadu miljoneid eurosid maksma minev projekt jõudis olulise lävendini

„Arvestades kavandatava rajatise esmakordsust ja ehitustehnilist keerukust ning arendaja selgitusi, et rajatise projekteerimine ja ehitamine toimub etapiti, pidas TTJA võimalikuks ehitusloa väljastamist kõrvaltingimustega,“ sõnas TTJA ehituse tegevusõiguse talituse juhataja Liina Roosimägi.

Planeeritav vesisalvesti soodustab taastuvenergia tootmise tekkimist, salvestades umbes 1,6 TWh tuule- ja päikeseenergiat aastas. Nii on võimalik saada odavamat elektrit ka siis, kui ilm on pilvine või tuulevaikne. Kõrvaltingimusted eeldavad aga, et enne ehituse alustamist, tuleb arendajal täita veel mitmed tingimused, näiteks koostada keskkonnategevus ja seirekava, hinnata ümber põhjaveevarud, rajada varuveehaare jms.