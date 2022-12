Inglismaa keskpank tõstis intressid viimase kümnendi kõrgeimale tasemele

See on sealse keskpanga viimane katse ohjeldada inflatsiooni ilma Ühendkuningriigi majandust sügavasse majanduslangusesse surumata, kirjutab portaal investing. See samm on väiksem kui panga viimasel istungil väljakuulutatud 75 baaspunkti suurune tõstmine. Seda mõjutab tõsiasi, et SKP kvartalikasv on juba kolm kuud olnud negatiivne, andes märku lähenevast majanduslangusest.