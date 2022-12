Tigedad oligarhid andsid Euroopa Liidu kohtusse

Euroopa Liit andis sanktsioneeritud isikutele kuus nädalat, et kõik oma luksusvara kirja panna ja info neile saata. Mihhail Fridman, Petr Aven ja teised on selle vastu kohtus võitlusse asunud.

Bloomberg kirjutab, et oligarhid on Euroopa Liiduga tüli norimas ning vaidlustanud määruse, mis käskis neil suvel kuue nädala jooksul kirja panna kogu oma varanduse, alates luksusvilladest kuni pangakontodeni. Vastasel juhul pidid nad silmitsi seisma süüdistusega.

Jutt käib juulikuus tehtud ultimaatumist, mis on seotud varade külmutamisega. Fridmani ja Aveni kõrval on kohtuasja alustanud ka German Khan. Eraldi on veel otsuse hagenud Gennadi Timtšenko koos abikaasaga.

Teisedki Vene miljardärid on pöördunud erinevate Euroopa riikide kohtute poole, et sanktsioonide tugevust testida või vabastada oma külmutatud vara. Nende seas on ka Roman Abramovitš ja Ališer Usmanov, kes on soovinud üldse sanktsioonide lõpetamist.

Timtšenko advokaatide sõnul on probleem selles, et Euroopa Liit andis nende kliendile liiga lühikese tähtaja, mille eesmärgiks oli vara konfiskeerida. Nende sõnul ei olnud selline samm vajalik, et sanktsioonid efektiivsed oleks.

Aveni, Fridmani ja Khani kaebuses on kirjas, et liidul ei olnud õiguslikku alust, et sellist teavitamise ja raporteerimise kohustust neile peale panna. Oligarhide advokaat Thierry Marembert ei kommenteerinud seda Bloombergile.