Saku Suurhalli tegevjuht nimisponsori vahetusest: meil oli valida kas jätkata Sakuga või valida keegi uus

Täna teatas Saku Suurhalli omanikfirma Best Idea OÜ, et halli nimisponsor vahetub alates uuest aastast. Värskeks nimepartneriks saab Unibet, mis on osa maailma ühest suurimast veebihasartmänguteenuseid pakkuvast grupist Kindred Group ning halli nimeks saab Unibet Arena.