Elektrilevi: Hiiumaal on tormirikked korda tehtud. Saaremaal tuleb veel üle võrgu lühiajalisi katkestusi teha

Elektrilevi märgib, et ööpäevaga on kõrvaldatud palju rikkeid ning elektriühendus taastatud piirkondades, kus seda oli kaua oodatud. Spetsialistid kontrollivad jooksvalt ka kõiki klienditeavitusi rikete kohta, kuna madalpingerikked süsteemis automaatselt ei kajastu. Kui täna kaart näitab, et vool on piirkonnas olemas, aga tegelikult kliendil ei ole, siis palume nendel klientidel, kes seda veel teinud pole, meile teada anda rakenduse MARU kaudu.