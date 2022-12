Uuenduskuuri läbinud Sikupilli Prisma: veinid on jaotatud toiduga sobivuse järgi

Prisma Eesti maajuhi Teemu Kilpiä sõnul pöörab Prisma kaupluste uuendamise juures suurt tähelepanu kliendimugavusele, laia sortimendi pakkumisele ja keskkonnahoiule. Sikupilli hüpermarketi uuendamisel võeti olulisel määral arvesse klientide tagasisidet. „Inimeste ootusi arvestades saab Sikupilli Prismas nüüd värsket suitsukala otse ahjust. Lisaks tõime juurde ananassilõikuri ja greibimahla masina ning värskendust sai Fazeri lett. Uuendusena tuli juurde Prisma Paar, kus veinid on jaotatud toiduga sobivuse järgi, „ ütles Kilpiä.

Toidukauba osas uuendati Food Marketi ala, kus pakutakse värsket liha ja kala, samuti valmistooteid. Tehnikaosakonna sortimendis on nüüd ka telefonid, tahvelarvutid ja tooted mänguritele. Samuti laienes ehitus- ja remondiosakonna kaubavalik.

Kilpiä rõhutab, et külastajate tagasiside on jätkuvalt oodatud nii kaupluse infoletis kui ka kodulehe kaudu.

Prisma jätkab kõigis kauplustes üle Eesti oma strateegiaga parima hinnaga ostukorvi pakkumiseks. Viimase 9. detsembri Postimehe ostukorvi uuringu põhjal on Prisma olnud odavaim kauplusekett 20 korral. „Praeguses keerulises majandussituatsioonis on hea hinnatase ja valikuvõimalus klientide jaoks kõige olulisem,“ märkis Kilpiä.

Prisma investeeris sel aastal Eesti kauplustesse märkimisväärselt ja avas kokku kolm uut kauplust – Rapla, Maardu ja Roo. Kilpiä sõnul plaanitakse lähiaastatel investeeringutega jätkata, et uuendada olemasolevaid kauplusi ja avada juurde ka uusi.

Uuenenud Sikupilli Prisma on avatud kogu ööpäeva vältel.

Prisma Peremarket AS tegutseb Eestis alates 2000. aastast. Ketil on üle Eesti 14 kauplust, mis pakuvad koos tugiüksusega tööd ligi 900 inimesele. Prisma on kõige laiema valiku ja soodsama ostukorviga poekett Eestis ning ePrisma Eesti suurima valikuga veebipood. Prisma Peremarket kuulub Soome kaubanduskontserni S-Grupp.