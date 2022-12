Ootamatud väljaminekud ei hüüa tulles ehk kuidas kasutada tarbimislaenu kasulikult?

Eluaseme kulude katteks

Krediitkaardi krediidi tasumine

Krediitkaardi omamist peeti varasemalt omamoodi tabuks, kuid 21. sajandil on siiski tegemist üldlevinud maksevahendiga. Küll aga tekib selle kasutamisega iga kuu võlgnevus, mis tuleb pangale tagasi maksta. Tarbimislaenu kasutades saab ka need kulutused katta. Lisaks krediitkaardi krediidi tasumisele saab sama laenu kasutada ka mistahes kulude refinantseerimiseks. Mida tähendab refinantseerimine? Ühe ja sama makse alla koonduvad varasemalt mitmed teised näiteks laenumaksed, mida tasuti erinevatele haldajatele igakuiselt. Refinantseerimise abil on võimalik tasuda vanemad laenud erinevate laenuandjate all, ning seejärel jätkata laenumakset vaid ühele haldajale.