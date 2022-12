Startup Inkubaator annab hoogu mõjuettevõtete arenguhüppele

Eesti on tuntud idufirmade riigi ja ükssarvikute maana, kuid märkimisväärselt vähem räägitakse neist iduettevõtetest, kelle toote või teenuse mõjuefekt on kasvupotentsiaaliga sama tähtis, või isegi tähtsamgi veel. Need ettevõtted jahivad ükssarviku staatuse asemel hoopis sebra ehk ühiskondlikult suurema mõjuga ettevõtte staatust. Sebra-tüüpi ettevõtted on samaaegselt nii kasumlikud kui ka ühiskonnale positiivse mõjuga. Nende kasv võib võrreldes ükssarvikutega veidi aeglasem olla, kuid on sellevõrra stabiilsem. Eesti juhtiva äriinkubaatori eesmärgiks on toetada ettevõtete pikaajalist edu ja aidata valmistuda esimese investeeringu kaasamiseks.

Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai ütles, et kuna iga vooruga on ajas kasvanud mõjuettevõtete hulk, siis selle vooruga antakse omapoolne positiivne tõuge Eesti mõjuettevõtete arengusse. „Täna on meil väikese riigi kohta väga palju startup ettevõtteid, kuid märkimisväärselt vähem on neid alustavaid tiime, kelle toode või teenus suudab pakkuda lahendusi laiematele ühiskondlikele kitsaskohtadele. Neid ettevõtteid soovimegi oma programmi kaudu toetada. Startupid ei saa teatavasti areneda ilma investoriteta, kes neisse usuksid ning seetõttu on hea meel näha, et ka investorkogukonda tuleb üha juurde investoreid, kes soovivad lisaks tootlusele näha ka laiemat ühiskondlikku mõju,“ sõnas Tammai. Aastas toetab Startup Inkubaator umbes 100 varajase faasi iduettevõtte arengut.