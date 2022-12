Päästjaid ja politseinikke ootab uuel aastal ajalooline palgatõus

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul oli märkimisväärse palgatõusu saavutamine siseturvalisuse valdkonnas kriitilise tähtsusega küsimus. „Tänane reaalsus valdkonnas on nukker, sest nii politseinikud, kuid eriti päästjad peavad normaalse sissetuleku teenimiseks tegema ületunde või rabama mitmel töökohal. Paljud on jõudmas ka pensioniikka, aga uusi inimesi peale ei tule, sest senine palk ei võimaldanud normaalset äraelamist ega meelitanud noori erialasele tööle,“ ütles Läänemets.

Seekordne palgatõus erineb varasematest Läänemetsa sõnul sellepärast, et lisaks esmareageerijatele tõusevad ka kontori- ja tagalatöötajate palgad. „See on oluline, et ennetustöö ja laiapindse riigikaitse planeerimisvõimekus säiliks ning areneks ja et eesliini palgatõus ei tuleks kellegi arvelt. Kogu siseturvalisuse valdkond saab sellest palgakasvust osa,“ kinnitas Läänemets. „Mõistlikum palgatase aitab tagada ka selle, et kogenud teenistujad töötavad valdkonnas kauem ning seega saame ohjeldada senist sisejulgeolekutöötajate arvu kiiret kahanemist,“ selgitas Läänemets.