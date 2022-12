Tõsielustaari ettevõte jooksis rahast tühjaks. „Mul läks kogu elu pankrotti“

Ahti Linnu enda pankrot kuulutati välja juba tänavu augustis. „Selles mõttes jooksis mul kogu elu pankrotti ju. Koroona paneb töö paugust seisma ja siis üksi äkki nelja lapsega. Endal ka on laenud kaelas… Eks see jookseb kõik ummikusse,“ ütles Lind.

A1 Metal OÜ-d puudutavas kohtumääruses on välja toodud, et ajutise halduri hinnangul on võlgnik püsivalt maksejõuetu. Samuti viitas haldur, et ettevõtte kontolt on võetud sularaha, mis on kadunud teadmata suunas.