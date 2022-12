Iduettevõtjate probleem: kas töötajaga koos saab osanikuks ka tema abikaasa?

Optsioonid, mis annavad töötajale õiguse omandada tulevikus osaluse ettevõttes on täna levinud iduettevõtete töötajate motivatsioonipakettides, kuid ka traditsioonilised ettevõtted on neid oma motivatsioonipakettidesse aina julgemalt sisse toomas. Seetõttu kerkivad abikaasade varasuhetega seotud küsimused päevakorda aina teravamalt.

Kõiv rõhutas, et optsioonid ja nende alusel omandatud osalused ei kuulu abikaasade ühisvarasse, kui optsioonilepingud on sõlmitud enne abielu.

Ühisvaraga abikaasadel tuleb samuti meeles pidada, et otsuste tegemiseks ja varaga kaasnevate õiguste teostamiseks on neil vaja abikaasa nõusolekut. „Abielus olles, kui ei ole lepinguliselt kokkulepitud teisiti, võib tehinguid teha vaid ühiselt või mõlema abikaasa nõusolekul. See ei puuduta ainuüksi müüki, vaid ka näiteks osaniku hääleõigust ettevõttes. Seetõttu on soovitatav hankida abikaasalt nõusolek optsiooni ja osalusega seotud otsuste tegemiseks,“ tuletas Kõiv meelde.