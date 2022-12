Kunagine edukas miljonifirma maadleb nüüd suurte võlgadega. „Ma olen väsinud sellest protsessist“

Oilseeds Trade OÜ on 2005. aastal asutatud ettevõte, mis tegeleb põllumajandustoodete müügiga. Tippaastatel ulatus ettevõtte puhaskasum üle miljoni euro. Kõik muutus 2018. aastal ühe erakorraliselt lõppenud lepinguga. Seejärel tekkisid Oilseeds Trade’il võlad nii riigi kui teiste partnerite ees. Samas saavutati võlausaldajatega kokkulepped ning võlad ajatati.

See toob meid tänavusse aastasse, mil jõustus seadusemuudatus, mis lubab ettevõtjal käibemaksu tagasi nõuda, kui vastaspool on pankrotti läinud. Seda Trade kahe varasema pankroti osas tegigi, kuid maksuamet leiab, et seadusemuudatus ei kehti tagasiulatuvalt ning nõuab käibemaksu tagasi.

Oktoobris tegi Tallinna halduskohus otsuse, millega lubati maksuametil esitada vastav nõue. Trade kaebas otsuse edasi, et saavutada ajutine õiguskaitse. Novembri lõpus ringkonnakohus selle ettevõttele ka andis. Oilseeds Trade’i tegevjuht Veikko Vahar ütles, et kohtuasi on alles pooleli ning ringkonnakohtu otsus polnud veel lõplik võit.

„Riik endiselt ei taha käibemaksu ettevõtjale tagastada, kui vastaspool on pankrotti läinud. Eesti on ainuke riik Euroopa Liidus, kes seda ei tee, ja talle on Euroopa Liidust ka sellekohane ettekirjutus tehtud. Siis parandati seadust ja see klausel põhimõtteliselt nüüd jõustus käesoleval aastal ja me tegime selle järgi tagastustaotluse. Kõigepealt maksuamet tagastas selle ja siis tühistas tagastamise, millest tekkis vastupidiselt meile nõue,“ rääkis ta.

