Narva piiripunkti sulgemine muudaks kaupade veo kallimaks ja aeglasemaks

Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni peasekretäri Ermo Peralaineni sõnul mõjutab otsus sulgeda piir ettevõtteid. „Sõltub sellest, kui palju kaupade liikumist sanktsioonide valguses toimub,“ lisas ta. Mitmed Venemaa suunal liikuvad kaubad on juba sanktsioonide all. Toidukaubad liiguvad Vene suunal, kuid suur osa neist pole Eesti päritolu.

Peralainen märkis, et piiri sulgemisel tuleb kasutada teisi piiripunkte, mis teeb veo aeglasemaks ja ka kallimaks. Samas tõi ta välja, et juba praegu on Eesti piiripunktides järjekorrad pikad, mistõttu kasutavad mitmed vedajad Venemaale sõiduks hoopis Soome piiriületuspunkte. Peralainen lisas, et paljud piiriületajad on välisvedajad ning veetakse kaupa, mis pole sanktsioonide all ega keelatud.