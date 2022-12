Kas elektriauto saab hakkama lumevallide ja pakasega?

Ta rõhutas, et isegi hoolimata lühemast sõiduulatusest on elektriauto efektiivsem kui sisepõlemismootoriga auto: „Kui sisepõlemismootoriga auto kütusekulu on näiteks 10 liitrit 100 km kohta, millest vaid 3 liitrit kulub auto edasiliikumiseks ja salongikütteks, ülejäänud 7 liitrit on otseses mõttes kadu. See näitab sisuliselt bensiini- ja diiselauto ebaefektiivsust võrreldes elektriautodega.“

Mobire tegevjuht Andrus Valma nentis, et kuigi levinumad müüdid elektriautode kohta on võimalik ümber lükata, siis üks suuremaid argumente on endiselt elektriauto krõbedam hind. „Kuigi ülalpidamiskulud on elektriautol väiksemad, siis liisingu kuumakse on ligi 20–30% kallim sisepõlemismootoriga autost. Selleks et näha, et elektriauto ülalpidamine on kokkuvõttes siiski soodsam ning eelkõige parem valik meie keskkonnale, on vaja süveneda detailidesse ning mitte lasta ennast kõrgemast hinnast ehmatada,“ ütles Valma.