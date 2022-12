Täna võib tabada USA börsi hiigel ostutehingute laviin. Aegumas on nelja triljoni dollari jagu optsioone

S&P 500 on juba nädalaid 100 punkti kaugusel 4000 punktist. Aeguvad optsioonid toovad turule suure likviidsuse, mis omakorda võib viia indeksid alla poole, kuid langus võib teiselt küljelt forsseerida ostuhuvi ning aidata S&P 500 taas üle 4000 punkti piiri. Nii näeb seda First Growth Capital LLC asutaja David Reidy. Tema arvates on turg olnud takerdunud „pika gamma“ olekusse. Sellest tulenevalt peavad optsioonikauplejad käituma vastuolus trendidega, ostes aktsiaid, kui need langevad ja vastupidi.