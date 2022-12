IT-ettevõtjad: Eesti konkurentsivõime ohud on erasektori madal digitaliseeritus ja tööjõupuudus

IKT-sektori ettevõtjaid ja valdkonna innovaatoreid koondav ITL nendib oma dokumendis „Nutikas Eesti 2035“, et ühelt poolt on IKT-sektori lisandväärtuse osakaal kogu majandusest jõudsalt suurenenud, riigi tasandil on paranenud e-teenuste levik ja ühiskonna digioskuste arendamisse on tehtud mahukaid investeeringuid; teisalt on murekohaks erasektori madal digitaliseeritus ja kasvav kvalifitseeritud tööjõu puudus.