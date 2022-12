Majanduse liigub uude aastasse jahedamal temperatuuril

Keskpankade intressitõusude teine külg on muidugi majanduse aeglustumine ja tegelikult isegi langusse minek. Euroala tööstustoodang kukkus kuises võrdluses oktoobris juba 2% jagu ning pea samavõrra kahanes püsihindades müük jaekaubanduses. Samuti on kiirelt nõrgenenud nii ettevõtete kui tarbijate majanduslik kindlustunne. Seetõttu on rohkem kui tõenäoline, et 2022. aasta viimases kvartalis tuleb muutus euroala SKPs miinusmärgiga. Et kõrged intressimäärad – ja kahjuks ka inflatsioon – ei kao lühemas plaanis kuhugi, siis pole muidugi loota, et majanduslangus nii pea peatuks. SEB prognoosi kohaselt tuleb miinusmärgiga ka euroala 2023. aasta SKP muutus. Siiski usuvad prognoosijad, et majandus kohaneb kõrgemate intressimääradega ilma suuremate ekstsessideta ja järgmise aasta teises pooles võiks majandusaktiivsus paraneda. Kindlasti jälgivad olukorda pingsalt ka keskpangad, kelle jaoks täna on primaarne võitlus inflatsiooniga, ent lõppeks on see ainult üks alustala majandusliku stabiilsuse tagamisel. Kui majanduslangus peaks võtma liial dramaatilised mõõtmed ja tooma kaasa töötuse ülemäärase tõusu, siis on keskpangad valmis sisse panema ka tagurpidikäigu. Tänase seisuga küll midagi seesugust veel ei juhtu, sest nii USA kui euroala tööturg on püsinud väga heas seisus – euroala töötus kukkus oktoobris rekordmadala 6,5%ni! Ettevaates on tööandjad muidugi muutunud skeptilisemaks, ent vähemalt hakkab töötuse kasv toimuma väga kõrge baasi pealt. Loodetavasti tähendab see, et ka praeguse mõõnaperioodi lõpus, on tööhõive veel ajaloolises plaanis kõrgel tasemel.