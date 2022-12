Peep Sooman: eelistada tasub ehituses olevaid uusi kortereid

„Keegi ei tea täpselt, kui keeruliseks majanduslik olukord muutub, aga on selge, et ega tehingute arv nulli ikka ei kuku. Inimestel on elamispindu vaja jätkuvalt müüa ja osta, samuti ei kao kuskile nõudlus uute korterite vastu,“ sõnas ta.

„Ehkki palju sõltub ka konkreetsest arendajast, siis rusikareegel ütleb, et raskematel aegadel, kui ostja soovib uhiuut elamispinda soetada, tasub seda teha juba vähemalt ehitusjärgus olevas majas,“ lausus ta.

„Põhjus on lihtne – kui isegi ehitusleping on sõlmimata ja ehitustööd pole alanud ning maja valmimistähtajaks on antud ümmarguselt 2024. aasta, siis järelikult on ka arendaja ise ebakindel ning proovib alles eelmüükide pealt hinnata, kas ehitustegevus tasub ikka ära või mitte. Soovitan inimestel katsejäneseks mitte minna ja seda kahel põhjusel. Esiteks, kui arendaja plaanid vett vedama lähevad, siis purunevad ka koduostja unistused. Teiseks ja pragmaatilisemaks põhjuseks on oht, et sisse makstud raha, olgu broneerimis- või võlaõiguslepinguga tasutud summa, jääb venivasse arendusprojekti lihtsalt kinni,“ selgitas ta.

„Praegu on turul valikut piisavalt ja ka arendajad on paindlikud. Ilupiltide pealt ostmise aeg on läbi. Jalutage ehitusplatsil, rääkige ka töömeestega. Nii on palju turvalisem endale uut kodu hankida, sest olemasolevat ehitust ei hakka keegi naljalt enam peatama,“ lisas ta