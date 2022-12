Kümned tuhanded eurod kadunud kui tina tuhka. Eesti investorid jagavad oma kaotusekogemusi

„Ma arvan, et kõige suuremad rahalised kaotused on tulnud ühisrahastuses, kus on täiesti ootamatult realiseerunud regulatiivne või poliitiline risk,“ ütles Saare. „Rahaliselt suured summad on läinud ka startupide alla, sest startupidesse investeerimise loogika on juba selline, et kui ta õnnestub, siis ta õnnestub, kuid kui ei õnnestu, siis kõige tavalisem kaotus kipubki -50-100% olema,“ lisas Saare.