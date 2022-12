Raha on Eestis jagunenud väga ebaühtlaselt ning umbes viiendik inimesi elab meil suhtelises vaesuses. Kuidas sellises olukorras kinnisvaraärisse sukelduda, on paras pähkel. Väidan aga, et pähklid on purustamiseks ja selle pähkli katkilöömine on õnneks igaühe potentsiaali ja ambitsioonide, mitte rahakoti taga kinni. Kuidas siis raha leida?