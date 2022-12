Eestlase doktoritöö. Kas nutikas ülekäigurada aitaks liiklejaid ka lumeuputuse ajal?

Tallinna Tehnikaülikoolis sel aastal doktoritööd kaitsnud Juri Ess uuris liiklusohutuse parandamise võimalusi, leides, et kõige perspektiivikam on asulates liiklusõnnetuste arvu vähendamine just reguleerimata ülekäiguradadel. „Me ei saa eetiliselt aktsepteerida seda, et inimesed kaotavad igapäevases liikluses oma elu või saavad raskelt vigastada,“ ütleb värske doktor. Oluline on leida uuenduslikke lahendusi, aga samas otsida ka võimalusi olemasolevate probleemide lahendamiseks ning analüüsida väljapakutu tõhusust.

Talvel oleks tähtsad teised funktsioonid

Kui suvel on tihti liikluses probleemiks kihutamine, mida on vaja rahustada, siis talvel paksu lumega on teised probleemid – nimelt ei osata valida sobivat kiirust. Juri Ess toob näite, et juhid ei oska arvestada, et kiirusel 30 km/h moodustab sõiduauto peatumisteekond kuival asfaldil 15 m, kuid jäätunud teel tervelt 47 m! Samas 50 km/h juures on peatumisteekond kuival asfaldil 30 m, lumisel teel 68 m ja kiilasjääl 118 m. „Nutika ülekäiguraja funktsioon oleks selles kontekstis varakult hoiatada nutikat autot ja/või juhti, et tuleb alustada pidurdamist, muidu on liiga hilja, ja hoiatada jalakäijat, et auto ei jõua pidama saada.“