Riigikogus kustusid selleks aastaks tuled olulisel hetkel. Kas aasta alguses haigestumine läheb kalliks maksma?

Valitsus leppis neljapäeval põhimõtteliselt kokku, et haigushüvitise maksmist alates teisest päevast jätkatakse kuni 30. juunini. Selleks on vaja muuta seadust, aga tuled riigikogu hoones kustutati samal päeval ja Toompeale tulevad saadikud alles 9. jaanuaril.

„Hea uudis on see, et ei pea kiirustama haigestumisega, võib seda teha ka uuel aastal. Jätkub sama süsteem, mis täna, et alates teises päevast võtab tööandja haiguspäeva maksmise ja alates viiendast päevast ka haigekassa. See on soodsam nii töötajale kui ka tööandjale,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson.