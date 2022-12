Värbamisjuht: insenerid tuleks sisserändekvoodi alt vabastada. Muuta tuleb haridussüsteemi

ABB on juhtiv rahvusvaheline tehnoloogiaettevõte elektrifitseerimisseadmete, robootika ja ajamite, tööstusautomaatika ja elektrivõrkude alal, mis tegutseb enam kui 100 riigis. Ettevõtte Balti riikide tööandja brändi ja värbamisjuht Gerda Markus sõnab, et inseneride puudus on suur probleem mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas.

Eestis on ABB-l kõikide äride peale kokku üle 100 inseneri. Edu võti inseneride värbamisel seisneb koostöös ülikoolidega, praktikantide aktiivses kaasamises ja töölevõtmises ning ka aktiivses välisvärbamises, sest Eestist piisavalt insenere ei leia. Täna ettevõttes töötavatest inseneridest on välisriikidest värvatud ligi 25%. Ainuüksi aastal on ABB värvanud kokku üle 130 uue inimese, neist 20 välisriigist: näiteks Indiast, Itaaliast, Hiinast, Sri Lankast, Brasiiliast, Venemaalt, Ukrainast, Türgist, Soomest ja Leedust. Lõviosa uutest välisvärbamistest on insenerid.

Täna saaks ABB Eestis kohe tööle võtta üle 20 inseneri, kuid välisvärbamist teeb keerulisemaks nii tänane olukord maailmas kui ka välismaalaste seadus. „Sõja tõttu ei saa kõikidest riikidest inimesi siia tulla. Samuti on osades riikides on elatustase nii palju kõrgem, et Eesti ei ole talendi jaoks atraktiivne. Tõenäoliselt Šveitsist ei tule insener Eestisse,“ toob Markus mõned näited. Ka Soomest ja Rootsist on inseneride värbamine Eestisse keeruline ning pigem liiguvad meie talendid Skandinaaviamaadesse.

Praeguse palganõude kaotamine

Need, kelle jaoks Eesti on atraktiivne riik, näiteks spetsialistid Ukrainast, ei pruugi siin tööluba saada. On neid, kes ei mahu välistööjõu sisserände kvoodi sisse ning proovivad seejärel tippspetsialistina tööle tulla. Tippspetsialistidele peab aga välismaalaste seadusest tulenevalt maksma 1,5-kordset Eesti keskmist palka. See aga seab takistuse suurettevõttele, kus palgavahemikud on kindlalt paika pandud.