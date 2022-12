KIIRÜLEVAADE | Energiakriis alles algab ning märgid näitavad, et valitsuste strateegiad peavad muutuma

Käesoleva talve järel peab regioon taas hakkama gaasireserve täitma, olukorras, kus Venemaalt ei tule seda enam peaaegu ühtegi tilka. See kõik muudab olukorra LNG-tankerite turul väga pingeliseks. Arvatakse, et turg jääb selliseks kuni 2026. aastani kui turule tuleb suurem kogus LNG-d näiteks USAst ja Katarist. See aga tähendab, et kõrgetest hindadest meil pääsu ei ole.

Valitsused on sel aastal aidanud nii ettevõtteid kui tarbijaid, et valu leevendada. Kokku on toetustena välja jagatud üle 700 miljardi euro. Samas võib selline olukord kesta veel aastaid. Intressitasemed tõusevad aina ja majandused liiguvad langusesse. Tundub, et tuge, mida varem jagati, ei suudeta enam anda, sest raha lihtsalt ei ole.

„Kui kõik kokku liita – ettevõtete päästmised ja toetused – on tegu hullumeelselt suure rahasummaga. Valitsustel on väga keeruline sellise kriisiga järgmisel aastal toime tulla,“ ütles konsultatsioonifirma S-RM direktor Martin Devenish.

Olukorra muudab tõsisemaks see, et ligi pooled Euroopa Liidu liikmesriigid on ületanud bloki enda poolt seatud limiidi ehk selle, et võlatase püsiks alla 60% riigi SKT-st.

Hiina import kasvab

Nüüd on käes ka talve külmem aeg ning see paneb esmakordselt Euroopa energiasüsteemi proovile. Eelmisel nädalal ähvardas Saksamaa regulaator, et piisavalt gaasi ei säästeta ning kaks viiest olulisest indikaatorist on punases, ka tarbimise maht.

Ehkki Euroopas on suudetud sel aastal 50 miljardit kuupmeetrit gaasi kokku hoida, siis 2023. aastal jääb puudu 27 miljardit kuupmeetrit, ütleb Rahvusvaheline Energiaagentuur. See eeldab, et Venemaa maht kukub nulli ja Hiina LNG import kasvab 2021. aasta tasemele. Teatud kogus Vene gaasi tuleb regiooni veel Ukraina kaudu, kuid arvestades sõjategevust on selle jätkumine pigem kahtlane. See suurendab eurooplaste ülesande keerukust.