Venemaa majandus on sõjale küllalt hästi vastu pidanud, aga aktsiaturg maalib hoopis teise pildi. Venemaa ettevõtted on globaalsetest indeksitest välja visatud ja börsil olevates fondides on nende osad kas külmutatud või suletud. Kohalikud investorid ei ole suutnud turgu päästa. Samal ajal on suurel osal välismaalastel keelatud oma aktsiaid müüa.