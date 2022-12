KUULA SAADET | Lihtsalt rahast: milliseid autosid eestlased ostavad?

Elektriautode müük on riikliku toetuse lõppemise järel küll langenud, kuid elektriautosid siiski ostetakse. Kõigist Eestis müüdud autodest moodustavad elektriautod ligi 3% ja umbes sama suure osa moodustavad elektrisõidukid ka Nordauto kogumüügist. Nordauto tegevjuht Priit Ärmpalu ütleb, et ostjate huvi elektrisõidukite vastu kasvab pidevalt ja turgu on ka kasutatud elektriautodele.

„Nõudlus on suur just odavamate elektriautode osas. Kui meile tuleb müüki mõni kümme aastat vana Nissan Leaf, mis on juba paar ringi müügis olnud, siis see ostetakse meie käest ära üsna kiiresti. Kui meil oleks pakkuda rohkem elektriautosid hinnaklassis 15 000–30 000, müüksime neid väga edukalt. Kallimate autode puhul on huvilisi praegu vähem või mõeldakse nende ostu üle kauem,“ selgitab Ärmpalu.

Näiteks Tesla autod maksavad praegu ligi 60 000 eurot. „Hinnast tuleks aga vaadata kaugemale ja arvutada, mis on sellise auto kogukulu masina eluea jooksul,“ soovitab Ärmpalu. „Kui sõita elektriautoga, siis on selle „kütusekulu“ diiselmootorit kasutava autoga võrreldes kindlasti väiksem. Samas vaatavad inimesed üsna veendunult 40 000 eurot maksvate ja tavakütust kasutavate autode poole ning löövad elektrile käega,“ lisab Coop Panga liisingu juht Martin Ilves.

Lisaks eelnevale nendivad Ilves ja Ärmpalu, et elektriautode tasuvusaeg on palju lühem ning elektriauto on kokkuvõttes murevabam ja lisaks on soodsam ka auto hooldus. Kuula saadet, et teada saada, mida kasutatud elektriautode ja tavasõidukite puhul tähele panna ning kuidas teha enda jaoks tark valik. Lisaks saad põhjalikuma ülevaate ka autoturul toimuvast. Saadet juhib Tanel Talve.