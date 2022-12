ELi energiaministrid püüavad täna jõuda kokkuleppele gaasi hinnalaes

Minister Riina Sikkuti sõnul on surve täna kokkuleppele jõudmiseks suur. „Ka ülemkogu rõhutas eelmisel nädalal vajadust jõuda Euroopa Liidu energiaministrite vahel kompromissini gaasi hinnalae osas, seega on ootused tänasele suured. Eesti püüab olla võimalikult konstruktiivne, kuid meie seisukohast on mõned põhjendatud mured, millele tuleb lahendus leida,“ sõnas Sikkut.