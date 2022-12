Suur telefonide pingerida: reastame parimast halvimani kõik mudelid, mida Eesti telekomi firmad müüvad

Edetabelisse paigutamisel lähtusime eelkõige hinna ja kvaliteedi suhtest. See tähendab, et 1000-eurone telefon pole automaatselt parem kui 300-eurone telefon, vaid küsimus on selles, mida sa kõrgemat hinda makstes lisaks saad.

Edetabeli viimane ots

Tavaliselt suurepärase kaameraga esinev Huawei ei suutnud säästutelefoniga Y90 üllatada. Meie soodsate telefonide kaameratestis paigutus see telefon täpselt keskele ja arvestades Google’i rakenduste puudumist, ei leia siit kuidagi ostuargumente. Olgugi et Samsung Galaxy A33 on ligi 50 eurot kallim, on see kindlasti Huaweist parem valik, siin pole küsimustki. Konkurentsi pakub ka Huawei enda mudel Nova 9.

Megaodavas Nokia telefonis on tavalise Androidi asemel Android Go versioon. See tähendab, et mõni rakendus ja tavapärased Androidi funktsioonid ei pruugi telefonil töötada. Oma hinna kohta on sellel mudelil jõudlust isegi päris palju ja igapäevased tegevused saavad tehtud. Samas vajab aku igal õhtul laadimist ja micro-USB pordiga võtab see mitu tundi aega. See on lihtsalt liiga tüütu, et seda kannatada.