Kuigi „võrdne palk samaväärse töö“ eest on printsiip, mis on sisse kirjutatud kõigisse ELi lepingutesse, siis selle täideviimine ei ole nii edukas olnud. Euroopa naised teenivad tunnis keskmiselt 13% vähem kui mehed.

„Meeste ning naiste võrdne töömaht väärib ka võrdset palka ning läbipaistvus on võtmekohaks, et see saaks ka reaalsuseks,“ rääkis läbipaistvuse volinik Věra Jourová pärast kokkuleppe saavutamist neljapäeval.