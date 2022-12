Energiaturu ülevaade: soe ilm ja tuumajaama remondi lõpp Rootsis toob elektri hinna allapoole

Euroopa tööstus otsib gaasile alternatiive õlist

Pehme ilm ja veeldatud maagaasi import on võimaldanud leevendada energiakriisi Euroopas, kuid lisaks neile kahele asjaolule on Bloombergi sõnul olulist rolli mänginud veel kolmaski: tööstustarbijate võimekus vahetada maagaas oluliselt odavama gaasiõli vastu. Rahvusvahelise energiaagentuuri IEA igakuise naftatururaporti järgi võimaldab gaasiõlile üleminek leevendada ettevõtete hirme järgmise talve gaasinappuse ees. Gaasiõli on diislitüüpi kütus, mida tööstusettevõtted kasutavad seadmete käitamiseks. Kolmandas kvartalis kerkisid selle tarned maailmas 520 000 barreli võrra päevas, ületades IEA hinnangul kõiki ootusi.

Euroopa jaoks on aga suur probleem see, et nii nagu on Venemaa olnud maagaasi peamiseks tarnijaks Euroopasse, nii tuleb ka suurim osa gaasiõlist Euroopasse Venemaalt. Suuruselt olulised, kuid Venemaast poole väiksemad tarnijad on olnud Saudi Araabia ja India. Et Venemaa naftatulusid piirata ja teda majanduslike võtetega sundida oma vallutussõda Ukraina vastu lõpetama on alates 5. veebruarist Euroopa Liit kehtestanud sanktsioonid, mis keelavad Vene päritolu naftatoodete impordi meritsi. Nende hulka kuulub ka diisel. See tähendab, et gaasiõli tüüpi kütust tuleb hakata hankima kaugemalt.