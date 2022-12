Loen Delfi Ärilehest ettevõtjate solvumist ettevõtlusministri sõnade peale, mis kõlasid nii: „Äridele toetuse maksmine tähendab, et võtame raha ära nendelt, kellel läheb hästi, ja anname neile, kel ei ole hästi. See on lolli mängimine, raha keerutamine, mil ei ole mingit efekti.“