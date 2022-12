Eestlased tarbivad järjest rohkem soodsamat „parim enne“ toitu

„Inimesed üritavad pidevalt tõusvate hindade juures raha säästa ning päästetav toit on poe hindadest isegi 70-80% soodsam. Eestis raisatakse igal aastal 164 miljoni euro väärtuses ligi 167 000 tonni toitu, millest suure osa saaks tegelikult ära tarbida. Üldjuhul ei lange „parim enne“ tähistusega toidu kvaliteet või omadused kuid ja isegi aastaid peale tähtaja möödumist,“ möönis Sumena asutaja Joosep Kaljula.

„Meie suur eesmärk on muuta inimeste suhtumist nagu oleks „parim enne“ või selle tähtajale läheneva toidu ostmises midagi imelikku. Tegelikult on see aga väga mõistlik nii loodusele kui võimaldab säästa sadu eurosid,“ lisas Kaljula.