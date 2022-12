Päev börsil: Musk vangerdab juhtimises, LHV hakkab Ühendkuningriigis laene väljastama

Täna teatas LHV Group, et panganduskontserni kuuluv ettevõte LHV UK Limited registreeriti 29. novembril Ühendkuningriigi järelevalve Financial Conduct Authority finantsteenuste registris, mis andis ettevõttele õiguse alustada ettevõtete laenude väljastamisega Ühendkuningriigis. LHV UK juhtkond tegi täna otsuse, et alustab laenutegevusega. Laenud alates suurusest 0,5 miljonit naela on suunatud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) ning tagatud ärikinnisvara ja muude tagatistega.