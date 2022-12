Tallink Grupp pikendas mitmesaja miljoni eurost laenulepingut

Ujuva intressimääraga Euriboril baseeruva laenu tagasimaksete lõpptähtaega pikendati kolme aasta võrra, millele võib lisanduda veel kaks üheaastast pikendust. Muudetud laenulepingusse lisati ka jätkusuutlikkuse klauslid. Laenu jääk on 135,5 miljonit eurot. Algselt oli laenu lõpptähtajaks tänavune aasta.

Kokku on laenulepinguga seotud kuus erinevat Euroopa panka. Finantseerimise korraldasid Nordea Bank ABP, Danske Bank A/S, KfW IPEX Bank GmbH, AS Swedbank, Skandinaviska Enskilda Banken AB ja Hamburg Commercial Bank AG. Nordea Bank ABP ja Skandinaviska Enskilda Banken AB olid tehingu koordinaatorid.