Kristjan Järvan soovib universaalteenust laiendada ka keskmise suurusega ettevõtetele

See seadusemuudatus toetaks ministri hinnangul Eesti energiamahukate ettevõtete konkurentsivõimet ja aitaks säilitada töökohti. „Meie tööstus peab pikemas perspektiivis läbi tegema arenguhüppe, kuid oluline on see, et praeguses kriisis ei jäetaks kedagi hätta. Elektriturul on hetkel turutõrge ning see annab õigustuse riiklikuks sekkumiseks,“ rõhutas Järvan, kelle eestvedamisel on tänavu septembris riigikogus heaks kiidetud universaalteenust laiendatud juba väikeettevõtetele ja kohalikele omavalitsustele.