Energiajuhid ministrile: elektri varustuskindlus vajab suuremaid investeeringuid. See aga kergitaks võrgutasu

Viimastel aastatel on korrastatud suures mahus madalpingeliine, keskpingeliinide investeeringud on tulemas ja praegu ongi toimunud enamik katkestusi keskpingeliinides. Arutati ka laiema kaitsevööndi loomise üle liinide ümber, aga selle tulemusel võivad tekkida tuulekoridorid. Samas tuleks murdumisohtlikud puud langetada suvel, et vältida tuulte ja lume mõjul murdumist liinide peale.

Elektrilevi juhid kinnitasid, et ilmastikukindla liinivõrgu suurendamine on praegu prioriteet eriti tuultele avatud saartel ja rannikul. Elektri varustuskindluse tagamiseks on vaja suuremaid investeeringuid, mis aga tõstaksid võrgutasu. Eesti Energia juht Hando Sutter sõnas, et igal aastal on investeeritud võrkudesse ligi 100 miljonit ning 12 aastaga on rikete arv vähenenud kolm korda. Torme tekib tulevikuski ning seetõttu on vaja arendada kriisivõimekust ja koostööd, et elektrikatkestused oleksid palju lühiajalisemad.