Pea veerand miljonit Tallinna börsile investeerinud kinnisvaraärimees: kohalikud pangad on võitjad

Tegemist on tema teise investeeringuga pangandussektorisse. Suvel ostis Kull 15 700 LHV Groupi aktsiat. „LHV on väga suurte ambitsioonidega, muuhulgas UKs toimetamine. Pealegi, võrreldes Rootsi pankadega on nad minule lähemal, mul on parem arusaam, mida nad tahavad teha ja mis on nende ambitsioonid. Seetõttu on lihtsam neid eelistada,“ märkis Kull. „Ma arvan, et tänasel ajal on nad need, kes väljuvad olukorrast võitjana.“