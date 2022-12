Elektrilevi võrgus on täna umbes 60 000 kilomeetrit elektriliine. Nendest 33% on maa all ning 66% õhuliinideks. „Oleme võtnud selge suuna, et asendame vana paljasjuhtmelist õhuliinivõrku kas õhu- või maakaabliga,“ ütles Elektrilevi juhatuse liige Rasmus Armas.