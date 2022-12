Laenukulud kerkivad. 12 kuu euribor ületas 3 protsendi piiri

Esmaspäevase seisuga on 12 kuu euribor 3,057%, 6 kuu euribor 2,585% ning 3 kuu euribor 2,063. EKP sõnul peavad intressimäärad stabiilses tempos veelgi oluliselt tõusma, et jõuda tasemeni, mis tagab inflatsiooni taandumise 2% juurde.

Tänavu on keskmine kodulaenu intress koos euriboriga kerkinud pea 2%. Veel aasta alguses oli kodulaenu keskmine intress koos euriboriga 2% ning ettevõtete pikaajaliste laenude intress 2,6%.

Kokku tähendab euribori tõus suurt lisakulu, kui võtta arvesse, et kodumajapidamiste eluasemelaenude jääk on oktoobri seisuga 10,3 miljardit eurot. Juba üheprotsendine euribori tõus tähendab seega kokku aastas 100 miljonit eurot lisakulu. Kuhu see raha läheb, saab lugeda siit. Seda, kuidas sünnib üleüldse euribor, saab lugeda siit.