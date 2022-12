Kuusakoski: autoromude hinnad on kukkunud. Metallimaailm vaatab aga vase suunas

Kuusakoski juhatuse liikme Toomas Kollamaa sõnul on ostuhinnad püsinud viimasel kuul praktiliseks muutumatuna. „Õrnas tõusus on olnud gabariitne teras, romusõiduki hind on kuuga kukkunud üheksa protsenti, kuid kõigi teiste enamlevinud vanametallide hinnad on jäänud samaks,“ tõi ta välja. Kollamaa märkis, et huvitav on jälgida aasta lõpus vase hinna liikumist, kuna vaske peetakse globaalse majanduse baromeetriks. „Aasta jooksul on vase hind langenud 11 protsenti.“