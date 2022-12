Päev börsil: külmikutootja tegi uskumatu tõusu. Investorid vaatavad kohalike pankade poole

Huvitava vimka tegi Balti lisanimekirjas külmikutootja Snaige, kes tõusis koguni 44,1%, aga seda lihtsalt põhjusel - müügi poolel said aktsiad otsa. Nimelt päeva kaks viimast tehingut, mille kogumaht oli 50 osakut, tehti hommikusest hinnast tunduvalt kõrgemal. Kui hommikul vahetas käsi 10 000 Snaige aktsiat hinnaga 0,118 eurosenti osak, siis päeva viimased 10 osakut osteti hinnaga 0,17 eurosenti. Hiljuti kirjutas Ärileht sellest, kuidas Snaige proovib pääseda pankrotist , kuid keerulisel ajal on laenuraha kaasata raske.

Peale EKP eelmise neljapäeva koosolekut ning intressitõstet võttis euribor suuna üles. Esmaspäevase seisuga on 12 kuu euribor 3,057% , 6 kuu euribor 2,585% ning 3 kuu euribor 2,063. EKP sõnul peavad intressimäärad stabiilses tempos veelgi oluliselt tõusma, et jõuda tasemeni, mis tagab inflatsiooni taandumise 2% juurde.

Varasemast on teada, et euribori tõus toob kaasa ka pankade kasumi kasvu, samas liiga kõrge euribor vähendab uute laenude juurdevoolu ning muudab vanema laenuportfelli riskantsemaks. See ei heiduta kõiki investoreid. Nimelt eelmisel nädalal ostis pea 250 000 euro eest Coop Panga aktsiaid Capital Milli kaasomanik Marko Kull. Põhjendades, et „tänases segases maailmas kohalikud pangad on võitjad.“